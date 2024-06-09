Англія

Німецький фахівець вирішив далі не вести переговори з "червоними дияволами".

Колишній головний тренер Баварії Томас Тухель не очолить Манчестер Юнайтед.

Як пише авторитетний інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці в соцмережі X, німецький фахівець не планує працювати в МЮ. 50-річний Тухель хоче зробити перерву і не приступати до нової роботи цього літа.

Тухель вирішив не продовжувати переговори з керівництвом манкуніанців після зустрічі в останні тижні.

Манчестер Юнайтед незабаром ухвалить рішення про майбутнє головного тренера Еріка тен Гага.

Раніше повідомлялося, що Тухель чекав на рішення щодо Почеттіно на тлі бажання повернутися до Челсі.