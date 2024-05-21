Англія

Роберто Де Дзербі також у списку "пенсіонерів" на посаду головного тренера.

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив про те, що Маурісіо Почеттіно залишає посаду головного тренера першої команди.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Томас Тухель, який залишає мюнхенську Баварію після завершення цього сезону, чекав на це рішення керівництва "пенсіонерів", із яким у нього були переговори щодо потенційного повернення.

Зазначається, що німецький фахівець дуже хотів би повернутися в Челсі, де він працював із початку 2021 по вересень 2022 року, оскільки вважає свою місію у таборі лондонців незавершеною історією.

За інформацією джерела, Челсі також розглядає кандидатуру Роберто Де Дзербі, який залишив посаду керманича Брайтона після завершення сезону в АПЛ.