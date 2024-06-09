Англія

Це станеться незалежно від зміни головного тренера.

Манчестер Юнайтед планує продати вінгера Джейдона Санчо цього літа, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво не бачить Санчо в клубі і хоче продати його, незалежно від можливої зміни головного тренера.

"Червоні дияволи" хочуть виручити за англійця 40 мільйонів фунтів стерлінгів (47 млн євро).

У минулому сезоні Санчо восени провів за Юнайтед лише 3 матчі в АПЛ, не відзначившись результативними діями. Взимку він був відданий в оренду дортмундській Боруссії, за яку зіграв 14 матчів у Бундеслізі (2 голи, 2 передачі).