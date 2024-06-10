Англія

Аргентинський форвард відреагував на чутки щодо свого можливого відходу з Манчестер Сіті.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Челсі прагне оформити трансфер нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса та вже готує щодо нього офіційну пропозицію.

24-річний аргентинець прокоментував інформацію про те, що цього літа він може змінити свій клуб.

"Я спокійний, почуваюся добре, щасливий у Манчестер Сіті… і ми побачимо, що станеться", — цитує слова Хуліана Альвареса журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні аргентинський універсальний форвард провів у футболці "містян" 54 матчів у всіх турнірах (3479 хвилин), в яких він забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.