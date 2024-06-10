Англія

Молодий німецький фахівець незабаром може очолити "чайок".

Головний тренер Санкт-Паулі з другої Бундесліги Фабіан Гюрцелер найближчим часом може стати заміною для Роберто Де Дзербі на посаді керманича Брайтона.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "чайок" узгодило з 31-річним німецьким фахівцем умови контракту, який розрахований до 2027 року.

За інформацією джерела, між Брайтоном та Санкт-Паулі все ще тривають непрості переговори, проте всі сторони сподіваються досягти згоди вже цього тижня.

Гюрцелер вже вирішив, що 32-річний півзахисник Паскаль Гросс має залишатися дуже важливим гравцем "чайок", і молодий фахівець дуже сильно розраховує на нього в майбутньому.