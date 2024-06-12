Англія

Залишилось лише кілька формальностей.

Англійський центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі долучився до клубу ще влітку 2019 року за 14,8 млн євро, які "вишні" погодились заплатити за нього Брістоль Сіті.

За цей час 25-річний виконавець устиг провести 141 матч, забити три голи та віддати вісім гольових передач.

Однак із приходом українського центрального захисника Іллі Забарного до клубу позиції Келлі в боротьбі за місце в стартовому складі суттєво погіршились.

Як наслідок, він вирішив не продовжувати контракт із Брайтоном і найближчим часом стане вільним агентом.

Цим планує скористатись Ньюкасл, який швидко окреслив перспективи потенційного новачка в клубі й запропонував тому п’ятирічний контракт.

Очікується, що в середу, 12 червня, Келлі завітає до розташування "сорок", де спочатку пройде медичний огляд, після чого оформить офіційний трансфер до нового для себе клубу.

За сезон Ллойд відіграв 25 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.