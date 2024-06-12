Англія

Бразильський хавбек заявив, що все залежить від Аталанти, та чи отримає вона пропозицію.

Центральний півзахисник бергамської Аталанти Едерсон Лоренсо завдяки своїм успіхам у минулому сезоні отримав дебютний виклик до збірної Бразилії, за яку він вже зіграв свій перший товариський матч проти Мексики (3:2).

Прогрес 24-річного бразильця не залишився непоміченим — зокрема, з'являлася інформація про предметний інтерес до нього з боку Ліверпуля. Сам Едерсон не проти був би переїхати до чемпіонату Англії.

Перехід до Ліверпуля? Я щасливий в Аталанті, і зараз я повністю зосереджений на виступах за збірну Бразилії.

Мені подобається Італія, але мені також цікаво все, що стосується Прем'єр-ліги. Єдина можливість піти — це якщо Аталанта отримає пропозицію, а потім… А потім вони вирішать, усе залежить від Аталанти", — цитує слова Едерсона Diario AS.

У минулому сезоні Едерсон Лоренсо провів за Аталанту аж 53 матчі у всіх турнірах (4174 хвилини), в яких він забив 7 голів, віддав 1 асист та заробив 10 попереджень, вигравши при цьому Лігу Європи та зігравши у фіналі Кубка Італії проти Ювентуса (0:1).