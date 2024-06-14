Англія

"Червоні дияволи" запропонували 35 млн фунтів стерлінгів. "Іриски" не відпустять свого гравця менш ніж за 65-70 млн.

Центральний захисник Евертона Джаррад Брентвейт став однією із головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед на це літнє трансферне вікно, і, як повідомив авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн, манкуніанці виступили зі своєю першою офіційною пропозицією щодо гравця.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" надіслали "ірискам" офіційну пропозицію за 21-річного англійського центрбека у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, проте очікується, що вона буде відхилена босами "ірисок".

Як повідомляє інший авторитетний журналіст Фабріціо Романо, Евертон не збирається відпускати Брентвейта менш ніж за 65-70 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2023/24 англійський лівоногий центрбек "ірисок", який також дуже добре грає і правою, зіграв у всіх турнірах 41 матч, в яких він забив 3 голи та заробив 8 попереджень.