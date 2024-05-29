Англія

"Іриски" оцінюють англійського центрбека в 60-70 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 71-82 млн євро).

Центральний захисник Евертона Джаррад Брентвейт є однією з найбільш бажаних трансферних цілей Манчестер Юнайтед, який після досвіду з чисельними травмами у цьому сезоні та майбутнім відходом Рафаеля Варана прагне підсилити центр своєї оборони. Про це повідомляє журналіст The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" знаходиться на шляху до стабілізації непростої фінансової ситуації клубу після минулих власників, тому буде готовий розглянути пропозиції влітку щодо своїх гравців, а 21-річний англійський центрбек, як очікується, стане найціннішим активом мерсісайдської команди.

Стверджується, що Ман Юнайтед хоче підписати Брентвейта, оскільки бачить його як ідеальну пару в потенційній зв'язці центральних захисників із Лісандро Мартінесом, але готовність Евертона розглядати пропозиції не означає, що угода буда легкою для "червоних дияволів".

Евертон готовий продати Джаррада Брентвейта, але тільки якщо надійде пропозиція у 60-70 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 71-82 млн євро).

У сезоні-2023/24 англійський центрбек "ірисок" зіграв у всіх турнірах 41 матч, в яких він забив 3 голи та заробив 8 попереджень. Зараз Брентвейт готується в складі збірної Англії до майбутнього Євро-2024, який наступного місяця розпочнеться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Геї — також у списку інтересів Манчестер Юнайтед, проте, як повідомляли ЗМІ, цей варіант також коштуватиме понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів.