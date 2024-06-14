Англія

"Сороки" підсилили лінію захисту.

Англійський Ньюкасл оголосив про перехід центрального захисника Ллойда Келлі з Борнмута. Про це йдеться на офіційному сайті "Сорок".

25-річний англієць приєднався до колективу Едді Гау на правах вільного агента. За новий клуб Келлі буде виступати під 25-м номером.

"Це приголомшливо — приїхати сюди. Я знаю, наскільки великий цей клуб і, як багато він значить для всіх вболівальників, я просто хочу відразу взятися за справу.

Це великий переїзд для мене і моєї сім'ї. Звичайно, жити на півдні трохи по-іншому, але я думаю, що місто Ньюкасл приголомшливе, з його контрастом між міським життям та сільською місцевістю.

Для мене не було важким рішенням перейти сюди. Працюючи з тренером раніше, я знаю, чого він хоче від своїх гравців. Я просто не можу дочекатися, коли почну роботу", — сказав Келлі.

Минулого сезону Ллойд Келлі відіграв за Борнмут 25 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.