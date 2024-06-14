Англія

Легенда залишається на Гудісон Парк.

Капітан Евертона Шеймус Коулман продовжив контракт з ліверпульським клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "Ірисок".

Повідомляється, що трудову угоду підписано до 30 червня 2025 року.

Для 35-річного ірландця це буде 16-й сезон у складі Евертона. За цей час він встиг зіграти за "синіх" 422 матчі, забити 28 голів та віддати 29 результативних передач.

Коулмен перейшов в Евертон із Слайго Роверс за 60 000 фунтів стерлінгів у далекому 2009 році.