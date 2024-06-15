Англія

Однак англійський клуб вичікує до останнього для здійснення пропозиції.

Бразильський воротар Корінтіанса Карлос Мігель дос Сантос Перейра, або просто — Карлос Мігель, своїми виступами на батьківщині за останні сезони привернув увагу низки європейських клубів.

Переважно, це колективи середньої руки, однак із переліку провідних ліг Старого Світу.

Однак у питанні трансферу 25-річного виконавця жоден із претендентів не виявляв такої рішучості, як англійський Ноттінгем Форест, і тому саме "лісники" найближчим часом мають найбільші шанси закрити цей трансфер на власну користь.

Повідомляється, що гра поміж Корінтіансом та Сан-Паулу має стати останньою для Мігеля у светрі свого нинішнього клубу, тоді як після її завершення Ноттінгем Форест активує клаусулу в розмірі 4 млн євро за здійснить трансфер.

У цьому сезоні бразильського футболу воротар провів 13 матчів, пропустив вісім голів та ще сім разів відіграв "на нуль".