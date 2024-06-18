Англія

Прем'єр-ліга оголосила списки матчів та суперників у кожному з турів нової кампанії чемпіонату Англії.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила інформацією про те, як виглядатиме наступний розіграш чемпіонату країни.

Старт сезону-2024/25 в АПЛ відбудеться у п'ятницю, 16 серпня, а відкриватиме його поєдинок Манчестер Юнайтед проти Фулгема на стадіоні Олд Траффорд.

Центральним матчем туру, поза всілякими сумнівами, стане зустріч лондонського Челсі та чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті на Стемфорд Брідж. Їхній матч в першому колі минулої кампанії багатьма визнається чи не найкращим в АПЛ-2023/24 (4:4).

РОЗКЛАД ПЕРШОГО ТУРУ АПЛ-2024/25

СПИСОК СУПЕРНИКІВ УСІХ КОМАНДИ НАПРИКІНЦІ НОВОГО СЕЗОНУ

З усім розкладом матчів АПЛ-2024/25 можете ознайомитися на офіційному сайті турніру. Більш точні дати та час матчів визначать згодом.