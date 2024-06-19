Англія

Найскладніші перші п'ять матчів будуть у Брентфорда.

Англійська Прем'єр-ліга напередодні оголосила календар матчів на новий розіграш турніру.

На основі цього "розумний комп'ютер" від аналітичного статистичного порталу Opta із урахуванням математичної моделі визначив те, наскільки складники на папері будуть перші п'ять матчів кожної з команд АПЛ на старті сезону.

Так, найлегший календар у стартовому відрізку кампанії-2024/25, як вважає портал, буде у Ліверпуля, який зіграє з Іпсвічем (Г), Брентфордом (Д), Манчестер Юнайтед (Г), Ноттінгем Форест (Д) та Борнмутом (Д).

Найважчий старт, у свою чергу, прогнозується Брентфорду, за який виступає українець Єгор Ярмолюк. Підопічні Томаса Франка спочатку прийматимуть Крістал Пелес (Д), а потім їх очкує Ліверпуль (Г), Саутгемптон (Д), Манчестер Сіті (Г) та Тоттенгем (Г).