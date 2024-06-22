Англія

Бірмінгемці за крок від підписання контракту з фіналістом Ліги чемпіонів.

Астон Вілла домовилася з лондонським Челсі про перехід Яна Матсена. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бірмінгемці заплатять "синім" за нідерландського гравця 37 мільйонів фунтів стерлінгів. Підписання контракту з 22-річним фулбеком очікується найближчим часом.

Трудова угода нідерландця з новим клубом буде розрахована до 30 червня 2030 року.

Першу половину минулого сезону Ян Матсен відіграв у складі Челсі, записавши на свій рахунок 15 матчів без результативних дій. В січні нідерландець на правах оренди приєднався до дортмундської Боруссії за яку провів 23 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Разом з "Джмелями" Матсен дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному двобої мадридського Реалу (0:2).