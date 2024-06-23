Англієць йде на підвищення.
Барклі, getty images
23 червня 2024, 13:50
Півзахисник Лутон Таун Росс Барклі стане гравцем бірмінгемської Астон Вілли. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, бірмінгемці перебувають на фінальному етапі укладення угоди, деталі контракту з футболістом вже узгоджені, найближчим часом очікується проходження медогляду.
Повідомляється, що трансфер гравця "Вілланам" обійдеться в п'ять мільйонів євро.
Минулого сезону Росс Барклі відіграв за Лутон 37 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.