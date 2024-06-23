Англія

Англієць йде на підвищення.

Півзахисник Лутон Таун Росс Барклі стане гравцем бірмінгемської Астон Вілли. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бірмінгемці перебувають на фінальному етапі укладення угоди, деталі контракту з футболістом вже узгоджені, найближчим часом очікується проходження медогляду.

Повідомляється, що трансфер гравця "Вілланам" обійдеться в п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Росс Барклі відіграв за Лутон 37 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.