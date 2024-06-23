Англія

Бразилець підтвердив зацікавленість "россонері" в здійсненні трансферу.

Правий захисник Тоттенгема Емерсон Роял висловився щодо інтересу до нього з боку інших клубів, передає портал Football Italia.

За словами 25-річного бразильця, Мілан контактує зі "шпорами" і вже цікавився інформацією про нього. Гравець додав, що наразі щодо його майбутнього ще нічого не визначено.

"Для мене це [інтерес Мілана] дуже приємно, адже чимало бразильців грали за Мілан. Почекаємо і побачимо, що буде. Футболка Мілана є дуже важливою та значущою. Увага з боку таких команд робить мене дуже щасливим", — заявив Емерсон.

Контракт захисника з Тоттенгемом розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює Рояла у 18 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 24 матчах лондонців у всіх турнірах, відзначившись голом.