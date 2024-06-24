Англія

Нідерландський фахівець може залишитися на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед сподівається продовжити контракт з Еріком тен Гагом найближчим часом.

Раніше повідомлялося про початок переговорів про новий контракт із нідерландським фахівцем. МЮ може запропонувати тен Гагу продовжити контракт до 2027 року.

За інформацією ESPN, клуб планує узгодити новий контракт із тен Гагом до початку передсезонного турне Манчестер Юнайтед у США. Зазначається, що до узгодження нового контракту з головним тренером МЮ не планує вносити будь-яких змін до тренерського штабу.

Передсезонне турне МЮ по США розпочнеться 27 липня матчем проти Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що Ван Ністелрой може отримати посаду в Манчестер Юнайтед.