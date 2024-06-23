Англія

Екснападник також претендує на роль керманича Бернлі.

Руд ван Ністелрой отримав пропозицію приєднатися до тренерського штабу Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед, передає журналіст Фабріціо Романо.

Прийняти рішення щодо свого майбутнього 47-річний ван Ністелрой має протягом наступного тижня (24-30 червня). Раніше повідомлялося, що нідерландець може стати головним тренером Бернлі.

Робочого місця Руд не має з травня 2023 року, відколи він залишив ПСВ. Під його керівництвом ейндговенці провели 50 матчів, вигравши Суперкубок Нідерландів-2022 і Кубок країни в сезоні-2022/23.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф нещодавно прокоментував інформацію про те, що клуб вирішив залишити Еріка тен Гага на посаді керманича.