Англія

"Ван Гол" повертається на Олд Траффорд?

Колишній головний тренер ПСВ Руд ван Ністелрой дав згоду на те, щоб увійти до тренерського штабу Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє нідерландське інтернет-видання AD.

За інформацією джерела, обидві сторони вкрай зацікавлені в цій співпраці. Ван Ністелрой вважає цю роботу чудовим викликом для його тренерської кар'єри. Заради повернення на Олд Траффорд 47-річний фахівець відмовився очолити англійський Бернлі, який за підсумками сезону-2023/24 вилетів до Чемпіоншипа.

Останнім місцем роботи Ван Ністелроя був ейндговенський ПСВ, який він залишив влітку 2023 року. Під його керівництвом "Селяни" провели 50 матчів, вигравши Суперкубок Нідерландів-2022 та Кубок країни в сезоні-2022/23.

Нагадаємо, що Руд ван Ністелрой з 2001-го по 2006-й рік захищав кольори Манчестер Юнайтед. За цей час він відіграв за клуб 219 матчів, забив 150 голів та віддав 30 результативних передач. Разом з "Червоними дияволами" нідерландець по одному разу вигравав всі найпрестижніші трофеї Англії.