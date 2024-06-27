21-річний футболіст зацікавив Енцо Мареску.
Мурільйо, Getty Images
27 червня 2024, 20:59
Челсі цікавиться захисником Ноттінгем Форест Мурільйо.
21-річний бразилець є трансферною метою головного тренера лондонців Енцо Марески, повідомляє The Guardian. "Сині" зробили запит про можливість переходу гравця.
Сума можливого трансферу оцінюється в 70 мільйонів фунтів. Челсі може включити в угоду захисника Трево Чалобу.
Мурільйо приєднався до Ноттінгема у 2023 році. У минулому сезоні АПЛ він провів 32 матчі і відзначився 2 асистами.