Англія

21-річний футболіст зацікавив Енцо Мареску.

Челсі цікавиться захисником Ноттінгем Форест Мурільйо.

21-річний бразилець є трансферною метою головного тренера лондонців Енцо Марески, повідомляє The Guardian. "Сині" зробили запит про можливість переходу гравця.

Сума можливого трансферу оцінюється в 70 мільйонів фунтів. Челсі може включити в угоду захисника Трево Чалобу.

Мурільйо приєднався до Ноттінгема у 2023 році. У минулому сезоні АПЛ він провів 32 матчі і відзначився 2 асистами.