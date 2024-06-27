Англія

31-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Сербський півзахисник Ювентуса Філіп Костич може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Як повідомляє Football Italia, у послугах 31-річного футболіста зацікавлений Крістал Пелес.

Зазначається, що гравця у своїй команді хоче бачити головний тренер "орлів" Олівер Гласнер, який знайомий із Костичем за роботою в Айнтрахті.

Костич належить туринському клубу з літа 2022 року. Минулого сезону півзахисник провів 33 матчі за Ювентус у всіх турнірах і записав на свій рахунок чотири асисти.

Контракт гравця з клубом розрахований до 2026 року, а трансферна вартість оцінюється в 6,5 млн євро.