Англія

Нідерландець наступного сезону буде запалювати на Вілла Парк.

Астон Вілла оформила трансфер нідерландського лівого фулбека Яна Матсена з лондонського Челсі. Про це повідомляє офіційний сайт "Вілланів".

Деталей щодо трансферної угоди бірмінгемській клуб не надає, але раніше італійській інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що за 22-річного гравця Астон Вілла заплатить 37,5 млн. євро та підпише з ним особистий контракт до 30 червня 2030 року.

Першу половину минулого сезону Ян Матсен відіграв у складі Челсі, записавши на свій рахунок 15 матчів без результативних дій. В січні нідерландець на правах оренди приєднався до дортмундської Боруссії за яку провів 23 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Разом з "Джмелями" Матсен дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному двобої мадридського Реалу (0:2).