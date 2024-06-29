Англія

Іспанці дуже непогано зароблять на продажі власного виконавця.

Норвезький нападник Єрген Странд Ларсен долучився до іспанської Сельти з Віго на початку сезону-2022/23 за 12,4 млн євро з нідерландського Гронінгена.

Після цього 24-річний виконавець устиг провести за галісійський клуб 73 матчі, забити 18 голів та віддати дев’ять гольових передач, завдяки чому привернув до себе увагу колективів з інших чемпіонатів.

Зокрема, цього вистачило для того, аби англійський Вулвергемптон наважився на трансфер за 30 млн євро цього літа.

Повідомляється, що "вовки" та Странд Ларсен уже узгодили майбутній контракт і футболіст наступного тижня пройде медичний огляд перед підписанням необхідних документів.

За минулу кампанію норвежець забив 13 голів та віддав три гольові передачі в 39 матчах.