Англія

"Червоні Дияволи" налаштовані на підсилення своєї захисної ланки.

Центральний захисник Баварії Маттейс де Лігт опинився в сфері інтересів Манчестер Юнайтед, передає видання The Athletic.

Манкуніанці посилюють свої зусилля зміцнити захисну ланку і 24-річний нідерландець вважається одним із головних кандидатів на перехід до клубу. Переговори між Баварією і МЮ ще не відбулися, а впевненості в тому, що цей трансфер відбудеться, наразі немає, проте де Лігт став конкретною ціллю для "Червоних Дияволів".

Захисник перебуває на радарі Манчестер Юнайтед ще з часів, коли він виступав за Аякс. Головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг працював із Маттейсом в Амстердамі та був би радий возз'єднанню.

У сезоні-2023/24 гравець узяв участь у 30 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.

Контракт де Лігта з Баварією розраховано до кінця червня 2027 року. Потенційна вартість цього трансферу, ймовірніше за все, буде більш реалістичною, ніж, наприклад, переходу Джаррада Брентвейта.

МЮ зробив пропозицію щодо центрбека Евертона в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів + 8 млн в якості бонусів. Повідомляється, що "іриски" ще не відхилили її, незважаючи на своє небажання відпускати 22-річного англійця менш ніж за приблизно 70 млн.