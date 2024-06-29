Англія

Португальський хавбек висловився щодо свого потенційного трансфера до мюнхенського гранда.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема та збірної Португалії Жоау Палінья близький до того, щоб завершити свій перехід до мюнхенської Баварії в поточне літнє трансферне вікно.

28-річний португалець натякнув на своє бажання перебратися до Мюнхена та стати гравцем баварців, які не встигли рік потому завершити його підписання через бюрократичні аспекти.

"Я можу сказати лише одне: обидва клуби — як Фулгем, так і Баварія — знають, де я хочу бути протягом місяця. Що має статися, те і станеться!" — цитує слова Паліньї журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2023/24 Жоау Палінья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із лондонцями спливає влітку 2028 року.