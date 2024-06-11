Німеччина

Мюнхенський гранд упевнений у підписанні португальського опорника.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема Жоау Палінья цього літа може все ж стати гравцем мюнхенської Баварії після невдачі, яка спіткала німецький гранд минулого року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних" не боїться потенційної конкуренції у боротьбі за 28-річного португальця, оскільки з гравцем вже повністю узгоджені умови особистого контракту на тлі його сильного бажання приєднатися саме до Баварії.

За інформацією джерела, Фулгем відхилив першу пропозицію мюнхенців щодо свого гравця, проте переговори між сторонами продовжуються.

У сезоні-2023/24 Жоау Палінья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із лондонцями спливає влітку 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія заплатить за португальського опорника від 40 до 45 мільйонів євро.