Англія

Броя, Галлагер і Чалоба можуть вирушити до складу "сорок".

Челсі зацікавлений у нападнику Ньюкасла і збірної Швеції Александеру Ісаку.

За інформацією Football Insider, лондонський клуб має намір запропонувати "сорокам" обмін, відправивши до Ньюкасла відразу трьох футболістів: півзахисника Конора Галлагера, нападника Армандо Брою і захисника Трево Чалобу.

24-річний Ісак минулого сезону провів 40 матчів за Ньюкасл у всіх турнірах, забив 25 м'ячів і зробив 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль провів переговори з Ньюкаслом щодо Гордона.