Наразі клуби не досягти домовленості.
Ентоні Гордон, Getty Images
29 червня 2024, 19:19
Атакуючий півзахисник Ньюкасл Юнайтед та збірної Англії Ентоні Гордон став трансферною ціллю Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, мерсісайдці провели переговори з "сороками" щодо 23-річного англійця, проте вони завершилися безуспішно.
Зазначається, що єдина можливість для Ліверпуля укласти угоду щодо Гордона — це якщо Ньюкасл зменшить свої фінансові запити, проте "сороки" хочуть продати інших своїх гравців, тоді як англійського вінгера вони хотіли б зберегти в своїй команді.
У минулому сезоні Ентоні Гордон провів за Ньюкасл Юнайтед 48 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав11 результативних передач.