Англія

Наразі клуби не досягти домовленості.

Атакуючий півзахисник Ньюкасл Юнайтед та збірної Англії Ентоні Гордон став трансферною ціллю Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсісайдці провели переговори з "сороками" щодо 23-річного англійця, проте вони завершилися безуспішно.

Зазначається, що єдина можливість для Ліверпуля укласти угоду щодо Гордона — це якщо Ньюкасл зменшить свої фінансові запити, проте "сороки" хочуть продати інших своїх гравців, тоді як англійського вінгера вони хотіли б зберегти в своїй команді.

У минулому сезоні Ентоні Гордон провів за Ньюкасл Юнайтед 48 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав11 результативних передач.