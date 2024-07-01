Англія

Трансфер у якості вільного агента.

Японський атакувальний півзахисник Дайчі Камада влітку минулого року вирішив спробувати свої сили в італійській Серії A, здійснивши перехід із франкфуртського Айнтрахта до римського Лаціо в якості вільного агента.

Однак, незважаючи на регулярний ігровий час у складі "орлів", 27-річний виконавець так і не домовився з клубом про продовження дії річного контракту.

У підсумку, нове трансферне вікно японець зустрів знову в статусі вільного агента, проте заздалегідь домовився з англійським Крістал Пелес і тепер наступні два роки проведе за виступами в АПЛ.

Зазначимо, що в складі "склярів" Камада поновить співпрацю з Олівером Гласнером, під керівництвом якого він вигравав Лігу Європи УЄФА в Айнтрахті в сезоні-2021/22.

За минулий сезон Дайчі провів 38 матчі, забив два голи та віддав дві гольові передачі.