Англія

"Малюки Басбі" повертаються.

Манчестер Юнайтед показав домашню форму на сезон-2024/25. Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Комплект, розроблений брендом Аdidas, виконаний у традиційному червоному кольорі з білими смужками на плечах та в оздобленні горловини. Відтінки червоного на футболці створюють градієнт з ефектом світіння.

Дизайн форми натхненний епохою "Малюків Басбі". У 1952 році форму "манкуніанцям" виготовили зі світловідбивного матеріалу, щоб поліпшити видимість на полі під час проведення матчів ввечері при світлі прожекторів.