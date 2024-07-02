Англія

Гранди хочуть придбати захисника "канонірів".

Реал і ПСЖ можуть битися на літньому трансферному ринку.

Як повідомляє на своїх сторінках TodoFichajes, обом клубам цікавий захисник Арсеналу і збірної Франції Вільям Саліба.

Реал хоче підписати якісного гравця в центр оборони після відходу Начо і з урахуванням можливого відходу Давіда Алаби.

ПСЖ теж хоче посилити цю позицію перед початком наступного сезону.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють 23-річного Вільяма Саліба у 80 мільйонів євро.

За Арсенал француз провів 83 матчі, в яких записав на свій рахунок п'ять голів і два гольові паси на партнерів.