Гранди хочуть придбати захисника "канонірів".
ВІЛЬЯМ САЛІБА, GETTY IMAGES
02 липня 2024, 14:59
Реал і ПСЖ можуть битися на літньому трансферному ринку.
Як повідомляє на своїх сторінках TodoFichajes, обом клубам цікавий захисник Арсеналу і збірної Франції Вільям Саліба.
Реал хоче підписати якісного гравця в центр оборони після відходу Начо і з урахуванням можливого відходу Давіда Алаби.
ПСЖ теж хоче посилити цю позицію перед початком наступного сезону.
Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють 23-річного Вільяма Саліба у 80 мільйонів євро.
За Арсенал француз провів 83 матчі, в яких записав на свій рахунок п'ять голів і два гольові паси на партнерів.