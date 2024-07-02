Реал і ПСЖ можуть битися на літньому трансферному ринку. 

Як повідомляє на своїх сторінках TodoFichajes, обом клубам цікавий захисник Арсеналу і збірної Франції Вільям Саліба. 

Реал хоче підписати якісного гравця в центр оборони після відходу Начо і з урахуванням можливого відходу Давіда Алаби. 

ПСЖ теж хоче посилити цю позицію перед початком наступного сезону. 

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють 23-річного Вільяма Саліба у 80 мільйонів євро. 

За Арсенал француз провів 83 матчі, в яких записав на свій рахунок п'ять голів і два гольові паси на партнерів. 