38-річний воротар має всього три матчі за першу команду "червоних дияволів".
Том Гітон, Getty Images
02 липня 2024, 17:23
Досвідчений воротар Манчестер Юнайтед Том Гітон продовжить виступати за свій поточний клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 38-річний англієць підписав із "червоними дияволами" новий контракт, який буде розраховано до літа 2025 року.
Зазначимо, що Том Гітон є вихованцем Манчестер Юнайтед, проте за всю свою кар'єру він провів всього три матчі за першу команду манкуніанців.
У минулому сезоні англійський голкіпер не провів жодного матчу на клубному рівні.