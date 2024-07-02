Англія

38-річний воротар має всього три матчі за першу команду "червоних дияволів".

Досвідчений воротар Манчестер Юнайтед Том Гітон продовжить виступати за свій поточний клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний англієць підписав із "червоними дияволами" новий контракт, який буде розраховано до літа 2025 року.

Зазначимо, що Том Гітон є вихованцем Манчестер Юнайтед, проте за всю свою кар'єру він провів всього три матчі за першу команду манкуніанців.

У минулому сезоні англійський голкіпер не провів жодного матчу на клубному рівні.