Досвідчений воротар Манчестер Юнайтед Том Гітон продовжить виступати за свій поточний клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний англієць підписав із "червоними дияволами" новий контракт, який буде розраховано до літа 2025 року.

Зазначимо, що Том Гітон є вихованцем Манчестер Юнайтед, проте за всю свою кар'єру він провів всього три матчі за першу команду манкуніанців.

У минулому сезоні англійський голкіпер не провів жодного матчу на клубному рівні.