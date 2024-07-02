Англія

Під керівництвом шотландця клуб повернувся до АПЛ.

Расселл Мартін оновив свою угоду з Саутгемптоном, передає офіційний сайт клубу англійської Прем'єр-ліги.

Новий контракт із 38-річним шотландським спеціалістом розраховано до кінця червня 2027 року, тобто на наступні три сезони.

Мартін очолив Саутгемптон у липні 2023-го, допомігши клубу повернутися до "еліти" англійського футболу.

У фіналі плей-оф Чемпіоншипу-2023/24 за підвищення до АПЛ "Святі" здолали Лідс Юнайтед.