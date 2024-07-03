Тоттенгем, Брайтон та Вест Гем розглядають варіант із підписанням фулбека Саутгемптона.
Кайл Вокер-Пітерс, getty images
03 липня 2024, 12:59
Правий захисник Саутгемптона Кайл Вокер-Пітерс цього літа може змінити клубну прописку, проте залишитися в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Брайтон робит запит щодо 27-річного англійця протягом останніх кількох місяців, тоді як Вест Вест продовжує зберігати предметний інтерес до гравця та готовий включити в угоду свого півзахисника Флінна Даунса.
Окрім цього, до Вокера-Пітерса проявляє зацікавленість Тоттенгем, але жодних предметних переговорів "шпори" не розпочинали.
У минулому сезоні гравець Саутгемптона провів на клубному рівні 47 матчів, в яких він відзначився трьома голами та трьома асистами.