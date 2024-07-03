Англія

У клубів хороші взаємовідносини після трансферу Такехіро Томіясу.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Арсенал узгодив особисті умови контракту з центральним захисником Болоньї Ріккардо Калафіорі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" ще не робили офіційною пропозицію Болоньї щодо 22-річного італійця, проте готуються запропонувати близько 50 мільйонів євро.

Зазначається, що у клубів зберігаються дуже хороші взаємовідносини з того моменту, як Арсенал підписав японського захисника Такехіро Томіясу.

Утім, зазначається, що Челсі також все ще формально перебуває в перегонах за гравцем, проте "пенсіонери" готові запропонувати Болоньї включити в угоду щодо Калафіорі власних футболістів.

У минулому сезоні Ріккардо Калафіорі провів за Болонью 37 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.