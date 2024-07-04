Англія

Тривала угода зробить гравця однією з легенд клубу.

Англійський центральний півзахисник Льюїс Кук улітку 2016 року зробив вибір на користь Борнмута та перейшов до складу "вишень" із Лідса.

Відтоді на рахунку 27-річного виконавця назбиралось уже 218 матчів, два голи та 11 гольових передач за клуб.

Однак на цьому Кук зупинятись точно не планує.

Борнмут оголосив про продовження контракту з футболістом аж до 2028 року.

Таким чином, після запланованого завершення дії угоди, Кук може перетнути позначку в 12 років безперервних виступів за Борнмут.

За минулий сезон Льюїс провів 38 матчів, зробивши три гольові передачі.