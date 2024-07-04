Англія

"Каноніри" заплатили 27 мільйонів фунтів.

Давід Рая став гравцем Арсеналу, повідомив офіційний сайт лондонської команди.

Іспанський голкіпер підписав довгостроковий контракт із "канонірами", завершивши перехід із Брентфорда на постійній основі. Терміни угоди не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що сума викупу склала 27 млн фунтів.

У минулому сезоні АПЛ Рая провів 32 матчі, з яких 16 зіграв на нуль.

Раніше стало відомо, що Арсенал запропонує Болоньї близько 50 млн євро за Калафіорі.