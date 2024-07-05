Англія

Перший гучний трансфер літа на підході?

Саудівський Аль-Іттіхад досяг усної домовленості про перехід з 33-річним атакувальним півзахисником Манчестер Сіті Кевіном Де Брюйне . Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, після того, як бельгійський футболіст дав згоду на цей трансфер, справа залишається за клубами.

Підкреслюється, що Манчестер Сіті відкритий до можливого відходу Де Брюйне.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30-го червня 2025-го року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за МС 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 результативних передач.

Раніше Де Брюйне висловився про своє майбутнє у збірній Бельгії.