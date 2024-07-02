Кевін де Брюйне прокоментував поразку від збірної Франції в 1/8 фіналу Євро-2024. 

"Поки рано відповідати. Дозвольте мені проаналізувати цей виліт з турніру", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо. 

"Це був дуже довгий сезон, мені потрібно відпочити. Я прийму своє рішення після літа". 

В матчі між збірними Франції та Бельгії перемогу здобула команда Дідьє Дешама. 