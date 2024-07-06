Наступного тижня каталонці буду обговорювати умови особистого контракту з нідерландським хавбеком.
Донні ван де Бек, getty images
06 липня 2024, 19:21
Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек цього літа може стати новим гравцем Жирони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби погодили повноцінний трансфер 27-річного нідерландського хавбека, тоді як сама угода базуватиметься на бонусах.
Зазначається, що сума трансферу може зрости до 4-5 мільйонів євро і більше в залежності від індивідуальних досягнень Донні.
Наступного тижня у Жирони заплановані переговори із самим ван де Беком щодо умов особистого контракту.
У минулому сезоні нідерландський півзахисник виступав на правах оренди за франкфуртський Айнтрахт, за який він зіграв всього 357 хвилин у 8 матчах Бундесліги.