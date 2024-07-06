Англія

Наступного тижня каталонці буду обговорювати умови особистого контракту з нідерландським хавбеком.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек цього літа може стати новим гравцем Жирони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили повноцінний трансфер 27-річного нідерландського хавбека, тоді як сама угода базуватиметься на бонусах.

Зазначається, що сума трансферу може зрости до 4-5 мільйонів євро і більше в залежності від індивідуальних досягнень Донні.

Наступного тижня у Жирони заплановані переговори із самим ван де Беком щодо умов особистого контракту.

У минулому сезоні нідерландський півзахисник виступав на правах оренди за франкфуртський Айнтрахт, за який він зіграв всього 357 хвилин у 8 матчах Бундесліги.