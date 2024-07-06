Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек цього літа може стати новим гравцем Жирони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили повноцінний трансфер 27-річного нідерландського хавбека, тоді як сама угода базуватиметься на бонусах.

Зазначається, що сума трансферу може зрости до 4-5 мільйонів євро і більше в залежності від індивідуальних досягнень Донні.

Наступного тижня у Жирони заплановані переговори із самим ван де Беком щодо умов особистого контракту.

У минулому сезоні нідерландський півзахисник виступав на правах оренди за франкфуртський Айнтрахт, за який він зіграв всього 357 хвилин у 8 матчах Бундесліги.