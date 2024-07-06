Англія

Зміна клубної прописки не входить у його плани.

Захисник Ювентуса Глейсон Бремер відповів на запитання, чи перейде він у Манчестер Юнайтед.

Чутки вже давно пов'язують бразильця з цим клубом англійської Прем'єр-ліги. 27-річний бразилець дав зрозуміти, що цього літа зміна клубної прописки в його плани не входить.

"Я вже в топ-клубі, в Ювентусі. У наступному сезоні ми доб'ємося великих успіхів. Тьяго Мотта — чудовий тренер, клуб зробив хороший вибір", — слова Бремера наводить AS.

Наразі Бремер перебуває в розташуванні збірної Бразилії на Кубку Америки. Щоправда, на цьому турнірі захисник Ювентуса поки що на футбольному полі не з'являвся.