Однак клуб вирішив зробити ставку на Андре Онана.
ЕМІЛІАНО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
06 липня 2024, 21:57
Агент Гонсало Гоні розповів про те, як Манчестер Юнайтед міг підписати воротаря Еміліано Мартінеса.
За словами агента, "червоні дияволи" хотіли роздобути Мартінеса, але в підсумку минулого року купили Андре Онана.
"Минулого року Мартінес був дуже близький до Манчестер Юнайтед. Тренер вибрав Онана, тому що вже знав його.
Але пізніше всі в Манчестер Юнайтед стверджували, що ідеальним воротарем для перемог був Еміліано Мартінес", — слова Гоні наводить портал Goal із посиланням на ESPN.
Еміліано Мартінесу 31 рік, він представляє Астон Віллу. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють аргентинця у 28 мільйонів євро.