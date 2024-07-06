Англія

Однак клуб вирішив зробити ставку на Андре Онана.

Агент Гонсало Гоні розповів про те, як Манчестер Юнайтед міг підписати воротаря Еміліано Мартінеса.

За словами агента, "червоні дияволи" хотіли роздобути Мартінеса, але в підсумку минулого року купили Андре Онана.

"Минулого року Мартінес був дуже близький до Манчестер Юнайтед. Тренер вибрав Онана, тому що вже знав його.

Але пізніше всі в Манчестер Юнайтед стверджували, що ідеальним воротарем для перемог був Еміліано Мартінес", — слова Гоні наводить портал Goal із посиланням на ESPN.

Еміліано Мартінесу 31 рік, він представляє Астон Віллу. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють аргентинця у 28 мільйонів євро.