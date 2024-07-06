Агент Гонсало Гоні розповів про те, як Манчестер Юнайтед міг підписати воротаря Еміліано Мартінеса. 

За словами агента, "червоні дияволи" хотіли роздобути Мартінеса, але в підсумку минулого року купили Андре Онана. 

"Минулого року Мартінес був дуже близький до Манчестер Юнайтед. Тренер вибрав Онана, тому що вже знав його. 

Але пізніше всі в Манчестер Юнайтед стверджували, що ідеальним воротарем для перемог був Еміліано Мартінес", — слова Гоні наводить портал Goal із посиланням на ESPN

Еміліано Мартінесу 31 рік, він представляє Астон Віллу. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють аргентинця у 28 мільйонів євро. 