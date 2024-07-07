Півзахисник Кевін де Брюйне вже цього літа може перебратися в саудівський клуб. 

При цьому, Манчестер Сіті планує добре заробити на трансфері бельгійця. 

Як повідомляє на своїх сторінках Manchester Evening News, Манчестер Сіті хоче отримати за 33-річного де Брюйне 50 мільйонів фунтів (близько 59 мільйонів євро за поточним курсом). 

Чинний контракт пов'язує Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті до середини 2025 року. 

Якщо цього літа бельгієць залишиться, то він може піти через рік у статусі вільного агента. За Манчестер Сіті грає з кінця літа 2015 року. 

Раніше повідомлялося, що Де Брюйне домовився про перехід з Аль-Іттіхад