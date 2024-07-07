Англія

"Містяни" хочуть виручити за свого футболіста не менше 50 мільйонів фунтів.

Півзахисник Кевін де Брюйне вже цього літа може перебратися в саудівський клуб.

При цьому, Манчестер Сіті планує добре заробити на трансфері бельгійця.

Як повідомляє на своїх сторінках Manchester Evening News, Манчестер Сіті хоче отримати за 33-річного де Брюйне 50 мільйонів фунтів (близько 59 мільйонів євро за поточним курсом).

Чинний контракт пов'язує Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті до середини 2025 року.

Якщо цього літа бельгієць залишиться, то він може піти через рік у статусі вільного агента. За Манчестер Сіті грає з кінця літа 2015 року.

Раніше повідомлялося, що Де Брюйне домовився про перехід з Аль-Іттіхад.