Англія

Безкоштовний трансфер у літнє міжсезоння.

Англійський Лутон Таун минулого сезону вперше за багато років повернувся до Прем’єр-ліги, проте за підсумками кампанії знову вилетів до Чемпіоншипу.

Разом із тим, почався процес перегляду кадрової обойми "капелюшників", і черговим трансфером став початок взаємин із гренадійським центральним півзахисником Шендоном Баптістом.

26-річиний виконавець провів у Брентфорді три з половиною роки, тоді як узимку 2020 року його трансфер із Оксфорд Юнайтед коштував "бджолам" 2,25 млн євро.

Однак у минулому сезоні футболіст відіграв усього 12 матчів (299 хвилин), забив один гол та віддав гольову передачу, тому вирішив у якості вільного агента залишити колектив.

Контракт із Баптістом підписали на три роки.