Англія

Англійський клуб працює на перспективу.

Англійський Брайтон оформив трансфер вінгера збірної Англії — U19 Амаріо Козьє-Дюберрі. Про це повідомляє офіційний сайт "Чайок".

Повідомляється, що 19-річний англієць приєднався до клубу на правах вільного агента. З ним підписано контракт до 30 червня 2028 року.

Амаріо Козьє-Дюберрі є вихованцем лондонського Арсеналу. У 24 матчах минулого сезону за молодіжку "Канонірів" на його рахунку 13 голів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Брайтон оголосив про трансфер півзахисника Феєнорда.