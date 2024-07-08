Англія

Англійський центрбек оцінюється в 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Центральний захисник Ліверпуля Натаніель Філліпс отримав пропозицію з турецької Суперліги, яка не влаштувала мерсісайдців. Про це повідомляє журналіст The Athletic Джеймс Пірс.

За інформацією джерела, Трабзонспор запропонував за 27-річного англійця у розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів, проте забаганки "червоних" переважають запропоновану суму турків.

Зазначається, що Ліверпуль хоче заробити на продажі Філліпса щонайменше 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Натаніель Філліпс провів на клубному рівні 26 матчів, в яких він забив один гол.