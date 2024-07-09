Англія

Клуб АПЛ витратив на бразильця 4 мільйони євро.

Голкіпер Карлос Мігель поповнив склад Ноттінгем Форест, передає офіційний сайт клубу англійської Прем'єр-ліги.

За даними transfermarkt, за 25-річного бразильця Корінтіанс отримав 4 млн євро. Контракт воротаря з його новою командою розраховано до кінця червня 2028 року.

У 2024 році Карлос Мігель узяв участь у 14 матчах Корінтіанса в усіх турнірах, пропустивши 10 голів і 7 разів зберігши свої ворота "сухими".

Для Ноттінгем Форест бразилець став четвертим літнім підписанням. Раніше клуб оформив трансфери півзахисників Елліота Андерсона (Ньюкасл Юнайтед) та Марко Стаменича (Црвена Звезда), а також нападника Еріка да Сілви Морейри (Санкт-Паулі).