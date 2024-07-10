Англія

Нідерландець уже невдовзі може приєднатися до Жирони.

Центральний півзахисник Донні ван де Бек на своїй сторінці в Instagram звернувся до вболівальників Манчестер Юнайтед.

Як і очікувалося, 27-річний нідерландець залишить Олд Траффорд. Умови контракту з ним уже погодила Жирона.

"Шановна родино Манчестер Юнайтед, моя пригода в клубі добігає кінця. Я хочу подякувати вам усім за підтримку протягом цих років. Із моменту прибуття до Манчестер Юнайтед ми відчували себе як удома, і ми вдячні за це. Дякуємо всім у клубі за це відчуття. Особлива подяка всім уболівальникам, які зробили ці роки незабутніми. Окрім футболу, народження наших двох дітей тут гарантує, що Манчестер завжди буде займати особливе місце в наших серцях. Всім удачі, ми ще зустрінемося", — написав ван де Бек.

За даними transfermarkt, на рахунку півзахисника 2 голи та 2 асисти в 62 матчах за МЮ в усіх турнірах. До АПЛ Донні перебрався під час літнього трансферного вікна-2020, коли манкуніанці віддали за нього Аяксу 39 млн євро.