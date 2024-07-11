Англія

Поповнення у команді Еріка тен Гага.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про поповнення свого тренерського штабу, який очолює Ерік тен Гаг.

Так, до команди нідерландського фахівця приєдналися легендарний нападник Руд ван Ністерлой та екскерманич Твенте, Утрехта та Гоу Ехед Іглз Рене Гаке.

Обидва вони будуть асистентами тен Гага, підписавши свої контракти з "червоними дияволами" до літа 2026 року.

"Я радий, що Рене та Руд погодилися приєднатися до нашого проєкту, додавши багатий досвід, знання та нову енергію в нашу команду персоналу. Зараз гарний час, щоб оновити команду тренерів, оскільки ми прагнемо розвивати досягнення останніх двох років та виходити на наступний рівень", — заявив Ерік тен Гаг.